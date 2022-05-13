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    Lille ve Eintracht Frankfurt Trabzonspor’un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a teklif yapmaya hazırlanıyor

    Trabzonspor'da yıldızı parlayan genç stoper Ahmetcan Kaplan'a Lille ve Eintracht Frankfurt teklif yapacak. 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan bu sezon yakaladığı çıkışla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

    Ahmetcan Kaplan için gelecekler

    Bir Fransız kulübü ve bir Alman ekibi, Trabzonspor'un genç stoperini kadrosuna katmak için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan bu sezon yakaladığı çıkışla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Sol ayaklı bir stoper olmasına rağmen sağ stoper bölgesinde de başarılı işler ortaya koyan genç oyuncu için Fransa'nın Lille kulübü devreye girmişti. Ahmetcan için bir takımın daha devrede olduğu ortaya çıktı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un sezon sonunda 19 yaşındaki stoper için teklif yapmaya hazırlandığı ve Trabzonspor'dan ön fiyat için nabız yokladığı öğrenildi.



    YILDIZI PARLADI...
    Trabzonspor'da Edgar'ın sakatlığı sonrası A Takım'da ilk 11'de şans bulan Ahmetcan Kaplan, gösterdiği performansla Bordo-Mavili takımın önemli parçalarından biri haline gelmişti.

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