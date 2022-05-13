Fransa’dan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddia geldi: Muslera’nın yerine Benitez





MİNO RAİOLA İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Habere göre Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli eldivenle ilgili bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İddialara göre Campos geçtiğimiz günlerde vefat eden dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile Benitez konusunda sık sık görüşüyordu. Yaşanan acı olay sonrası temasların Mino Raiola'nın kardeşi Vincenzo Raiola ile yapılacağı belirtiliyor. Fransız kaynaklar Nice'in Walter Benitez'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmeler yaptığını ancak şu ana kadar sonuç alınamadığını da belirtiyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli kaleci bu sezon Ligue 1'de 35 maça çıkarken 30 gol yedi.