Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç çıkışı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak Fenerbahçe- Trabzonspor maçında uğramış olduğunuz haksızlığı gündeme getirebilirsiniz. Eğer çok genel konuşacaksınız bütün takımların uğradığı haksızlıkları örnek olarak verebilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarını üzecek, onları galeyana getirme ihtimali olan Trabzonspor konusunu gündeme getirmek doğru olmamıştır. Fenerbahçe Kulübü ile ilgili açıklamalar yapılırken, Fenerbahçe Kulübünün mağdur olduğu birçok maç varken, Beşiktaş-Trabzonspor maçının konuşulması bence gereksizdi, gerek yoktu" dedi. Ahmet Nur Çebi, "Hep şunu söyledim, ben şov yapmam. Yapmam gerekenleri gerekli mercilere gidip kapıyı çalarak, dertlerimi anlatarak problemi çözmeye çalışan bir adamım. Bunu gösteriş olsun diye şov olsun diye yapmam. Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.