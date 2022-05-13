4 aydır Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos Galatasaray'da devam etmeyeceğini açıkladı

Sezonun bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray'da beklenen veda gerçekleşti... Şubat ayı başında Başkan Burak Elmas'ın kişisel danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos, Sarı-Kırmızılı kulüpte artık çalışmayacağını açıkladı. Dünyaca ünlü futbol adamı, "Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı. Luis Campos'un Galatasaray'a 4 aylık maliyetinin 400 bin Euro olduğu belirtiliyor. Portekizli futbol adamının görevde kalması halinde yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi isimleri yüksek fiyatlara satacağı iddia ediliyordu. Campos'un vedasının ardından sportif direktör Pasquale Sensibile ile de kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.



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