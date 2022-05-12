Luis Campos ayrılığı duyurdu! Galatasaray'da transfer sezonu öncesi büyük şok

LUİS CAMPOS KİMDİR?

Tam adı Luis Filipe Hipolito Reis Pedrosa Campos olan, Luis Campos adıyla bilinen teknik adam, 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine teknik direktör olarak ülkesinde başlayan Campos, Leiria, Esposende, Desportivo Aves, Esposende, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Beira-Mar'da görev aldı.

Esasında UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör olan Campos, Portekiz'de vasat takımlarda çalıştıktan sonra 2004'te dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012'de Jose Mourinho'nun isteği üzerine Real Madrid'de scout şefi oldu; bir yıl sonra da Monaco Kulübü'nde transfer operasyonlarının başına getirildi.

Monaco'da çalıştığı 4 yılda kendisinin keşfedip toplam 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo ve Saint-Maximin, toplam 480 milyon Euro'ya satıldı. Monaco'ya transferden 337,25 milyon Euro kazandıran Campos, 2017'de Lille Kulübü'ne sportif direktör oldu.

Hünerlerini burada da gösteren Luis Campos'un toplam 54.9 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit 225.4 milyon Euro'ya satıldı ve kulüp 170.5 milyon Euro kâr etti. Türkiye'den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da Lille'e götüren Campos, Aralık 2020'de Fransız kulübünden ayrıdı.

Fatih Terim ile yollarını ayıran ve Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, danışman olarak Campos ile çalıştı.