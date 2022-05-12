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    • Spor
    • 12.05.2022 15:22
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    • 12.05.2022 15:24
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    Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı!

    Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli olmaya başladı… Şampiyon Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan itibaren katılacak. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayacak takım ise Şampiyonlar Ligi’ne 2 ya da 3. Ön eleme turundan itibaren katılacak.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipler

    Şampiyon Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri (Seribaşı olan takımların eleme turlarını geçmesi halinde) arasında Olympiakos, Victoria Plzen, Qarabaq, Kızılyıldız/Partizan, Kopenhag/Midtjylland, Dinamo Zagreb ve Ludogorets yer alıyor. Bu takımlardan 4'ü muhtemel rakibimiz olacak.

    Süper Lig ikincisinin ise Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda seri başı olamaması kesinleşti. Fenerbahçe ligi ikinciliği için büyük bir avantaj elde etti. Ligi ikincisinin muhtemel rakipleri arasında ise Dinamo Kiev, Kopenhag/Midtjylland gibi takımlar yer alıyor.

    Eğer Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda temsilcimiz 2. yerine 3. ön elemeden itibaren kupaya katılacak. Gruplara kalmak için 3 yerine 2 takım elemesi yeterli olacak.

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    Haberler Spor Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı!
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