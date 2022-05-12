Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı!

Süper Lig ikincisinin ise Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda seri başı olamaması kesinleşti. Fenerbahçe ligi ikinciliği için büyük bir avantaj elde etti. Ligi ikincisinin muhtemel rakipleri arasında ise Dinamo Kiev, Kopenhag/Midtjylland gibi takımlar yer alıyor.