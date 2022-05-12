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    • 12.05.2022 13:54
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    • 12.05.2022 13:54
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    Son dakika: Fenerbahçeli eski yıldız Sergei Rebrov kupaya doymuyor!

    Bir dönem Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörlüğünü yapan Sergei Rebrov, resmen kupa rekoru kırdı. Al Apli, Ferenvaros ve Al Ain takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 3 kez Macaristan şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası, 1 kez Ukrayna Süper Kupası, 1 kez BAE Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de BAE Lig Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçeli eski yıldız kupaya doymuyor!

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı, teknik direktörlük kariyeriyle adından söz ettiriyor. 2002-2003 sezonunda Sarı-Lacivertliler'in formasını giyen Ukraynalı teknik adam kazandığı kupalarla dikkat çekiyor.

    Teknik direktörlük kariyerine 2014 yılında Dinamo Kiev'de başlayan Sergei Rebrov, 8 yılda 10 kupa kazanarak muhteşem bir performansa imza attı. Bilindiği gibi Rebrov'un ismi bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de anılıyordu.

    Al Apli, Ferenvaros ve Al Ain takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 3 kez Macaristan şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası, 1 kez Ukrayna Süper Kupası, 1 kez BAE Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de BAE Lig Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

        Rebrov, Al Ain ile sadece 32 resmi maçta 2 kupa kaldırmayı başardı. 30 Haziran'da Al Ain ile sözleşmesi sona erecek olan Rebrov, bu sezon ligde 2.5 puan ortalaması tutturdu. Sadece 1 kez kaybetti. Kupada ise 1.7 puan ortalaması ile mücadele etti.

        Al Ain, BAE Ligi'nde bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Al Sharjah'ın 10 puan önünde zirvede yer alıyor. Rebrov, 8 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 10 kupa kazanırken, Fenerbahçe ise 8 yıldır kupaya hasret durumda…
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        Yine yalan!
        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçeli eski yıldız Sergei Rebrov kupaya doymuyor!
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