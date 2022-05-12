Son dakika: Fenerbahçeli eski yıldız Sergei Rebrov kupaya doymuyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, teknik direktörlük kariyeriyle adından söz ettiriyor. 2002-2003 sezonunda Sarı-Lacivertliler'in formasını giyen Ukraynalı teknik adam kazandığı kupalarla dikkat çekiyor.
Teknik direktörlük kariyerine 2014 yılında Dinamo Kiev'de başlayan Sergei Rebrov, 8 yılda 10 kupa kazanarak muhteşem bir performansa imza attı. Bilindiği gibi Rebrov'un ismi bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de anılıyordu.
Al Apli, Ferenvaros ve Al Ain takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 3 kez Macaristan şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası, 1 kez Ukrayna Süper Kupası, 1 kez BAE Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de BAE Lig Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.