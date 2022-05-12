Son dakika: Fenerbahçeli eski yıldız Sergei Rebrov kupaya doymuyor!

Rebrov, Al Ain ile sadece 32 resmi maçta 2 kupa kaldırmayı başardı. 30 Haziran'da Al Ain ile sözleşmesi sona erecek olan Rebrov, bu sezon ligde 2.5 puan ortalaması tutturdu. Sadece 1 kez kaybetti. Kupada ise 1.7 puan ortalaması ile mücadele etti.