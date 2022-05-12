Son dakika Fenerbahçe haberleri... Berke Özer Anderlecht’e! Sinan Bolat Fenerbahçe’ye!

Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini ve takımlarından ayrılacak futbolcuların muhtemel duraklarını açıkladı. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Gent forması giyen file bekçisi Sinan Bolat'ın bir sonraki durağı ise Fenerbahçe olarak gösterildi.
Belçika basınında Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişmeye yer verildi. Voetbal Belgie'deki haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için muhtemel transferleri ve takımdan ayrılacak olan isimlerin bir sonraki durakları için de tahminlerde bulunuldu.
Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'in kaleci transferi için Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Sarı-Lacivertli kulüple yeni kontrat imzalamayan Berke Özer için devrede olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.