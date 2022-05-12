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    • Spor
    • 12.05.2022 16:35
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    • 12.05.2022 16:38
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    Fenerbahçe'de genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız için sözleşme harekatı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Burak Kapacak transferi karşılığında Bursaspor'a kiralanan Uğur Kaan Yıldız'ın performansı sarı-lacivertli ekibin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin 2023 yılında sözleşmesi sona erecek ismin kontratını uzatmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de genç sağ bek için sözleşme harekatı

    Fenerbahçe'de sezon başında Burak Kapacak'ın transferi karşılığında 1 yıllığına Bursaspor'a kiralanan Uğur Kaan Yıldız son maçlarda Yeşil-Beyazlı takımda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Sarı-Lacivertli yönetim ise 19 yaşındaki sağ bekin 2023'te sona erecek olan kontratını uzatmak adına düğmeye bastı.

    Son dönemdeki altyapı hamleleri ile adından söz ettiren Fenerbahçe'de Uğur Kaan Yıldız sevinci yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Burak Kapacak transferine karşılık olarak İsmail Yüksek ile birlikte Bursaspor'a kiraladığı Uğur Kaan, Yeşil-Beyazlı forma altında Spor Toto 1.Lig'de son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi.

    Bursaspor'un son olarak oynadığı Ümraniyespor maçında 90+4'te attığı golle takımımın kümede kalma umutlarını yeşerten 19 yaşındaki sağ bekin yakaladığı çıkış ise Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi.

    Fenerbahçe yönetiminin Uğur Kaan Yıldız'ın performansını yakından takip ettiği ve sezon sonu Bursaspor ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan genç sağ bekin Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılında bitecek kontratını uzatmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

        *Uğur Kaan Yıldız'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Uğur Kaan'ın gelişiminden memnun olan Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu 1 yıl daha kiralık olarak değerlendirebileceği ve ardından ise A Takım kadrosuna dahil edebileceği belirtiliyor.

        Bursaspor'un 1.Lig'de oynadığı son 4 maçta ilk 11'de forma giyen ve takımının yakaladığı çıkışta önemli bir paya sahip olan Uğur Kaan, performansı ile Yeşil-Beyazlı taraftarların da sevgisini kazanmış durumda.

        Fenerbahçe A Takım formasını 1 kez terleten Uğur Kaan Yıldız, 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı görev yapmıştı.

        6 Ağustos 2002 İstanbul doğumlu olan Uğur Kaan Yıldız, 1.81 boyundadır ve sağ bekte forma giymektedir.

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