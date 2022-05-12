Fenerbahçe'de genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız için sözleşme harekatı

Fenerbahçe'de sezon başında Burak Kapacak'ın transferi karşılığında 1 yıllığına Bursaspor'a kiralanan Uğur Kaan Yıldız son maçlarda Yeşil-Beyazlı takımda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Sarı-Lacivertli yönetim ise 19 yaşındaki sağ bekin 2023'te sona erecek olan kontratını uzatmak adına düğmeye bastı.
Son dönemdeki altyapı hamleleri ile adından söz ettiren Fenerbahçe'de Uğur Kaan Yıldız sevinci yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Burak Kapacak transferine karşılık olarak İsmail Yüksek ile birlikte Bursaspor'a kiraladığı Uğur Kaan, Yeşil-Beyazlı forma altında Spor Toto 1.Lig'de son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi.
Bursaspor'un son olarak oynadığı Ümraniyespor maçında 90+4'te attığı golle takımımın kümede kalma umutlarını yeşerten 19 yaşındaki sağ bekin yakaladığı çıkış ise Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi.
Fenerbahçe yönetiminin Uğur Kaan Yıldız'ın performansını yakından takip ettiği ve sezon sonu Bursaspor ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan genç sağ bekin Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılında bitecek kontratını uzatmak için düğmeye bastığı öğrenildi.