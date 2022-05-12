Fenerbahçe'de genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız için sözleşme harekatı

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Uğur Kaan'ın gelişiminden memnun olan Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu 1 yıl daha kiralık olarak değerlendirebileceği ve ardından ise A Takım kadrosuna dahil edebileceği belirtiliyor.

Bursaspor'un 1.Lig'de oynadığı son 4 maçta ilk 11'de forma giyen ve takımının yakaladığı çıkışta önemli bir paya sahip olan Uğur Kaan, performansı ile Yeşil-Beyazlı taraftarların da sevgisini kazanmış durumda.

Fenerbahçe A Takım formasını 1 kez terleten Uğur Kaan Yıldız, 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı görev yapmıştı.

6 Ağustos 2002 İstanbul doğumlu olan Uğur Kaan Yıldız, 1.81 boyundadır ve sağ bekte forma giymektedir.