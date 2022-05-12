İtalya’ya giden Sensibile, Gattuso ve 3 futbolcu ile temasa geçti

Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi beklerken transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sezon başında yapılan transferlerden istenen verimi alamayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak için harekete geçti. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin önceki gece apar topar İtalya'ya gittiği öğrenildi. Pasquale Sensibile'nin burada İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile birlikte üç futbolcu için temaslarda bulunduğu bildirildi. Sensibile'nin temas kuduğu 3 futbolcunun tamamı haziren 2022'de serbest kalacak. Bu futbolcuların Juventus'ta forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat Federico Bernardeschi ,Inter'de oynayan 30 yaşındaki Uruguaylı merkez orta saha Matias Vecino ve Lazio'nun 29 yaşındaki İspanyol stoperi Patric Gil olduğu ifade edildi. Bu oyuncuların başka kulüplerle de görüştüğü ancak Galatasaray yönetiminin zaman kaybetmeden işi bitirmek istediği bildirildi. Bu oyuncuların bonservis bedelleri olmadığı için Sarı-Kırmızılı kulüp belli bir miktan imza parası ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında.