Galatasaray Sacha Boey ile yol ayrımında!

Bu sezon tarihinin en kötü Süper Lig performanslarından birisini sergileyen Galatasaray'da kadronun yetersizliği açık şekilde gözler önüne serildi. Sarı-Kırmızılılar'da 11 Haziran'daki seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetim ve teknik heyetin takımda önemli bir değişim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da birçok futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, bu isimlerden birisinin de Sacha Boey olacağı konuşuluyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde Rennes'ten transfer edilen Fransız asıllı Kamerunlu sağ bek beklentilerin çok altında kalan bir performans sergiledi. 16 maçta 1 gol atabilen ve hiç asist yapamayan Boey'le ilgili gelişmeler Afrika basınında da geniş yankı buluyor.
Afrikalı futbolcularla ilgili haberlere yer veren "Africa Foot United" isimli internet sitesi de Sacha Boey'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceğini belirtti.