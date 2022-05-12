Galatasaray Sacha Boey ile yol ayrımında!





Galatasaray'da birçok futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, bu isimlerden birisinin de Sacha Boey olacağı konuşuluyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde Rennes'ten transfer edilen Fransız asıllı Kamerunlu sağ bek beklentilerin çok altında kalan bir performans sergiledi. 16 maçta 1 gol atabilen ve hiç asist yapamayan Boey'le ilgili gelişmeler Afrika basınında da geniş yankı buluyor.