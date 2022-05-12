Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenliyor. Avcı, "Oyunu daha akıcı bir hale geliştirmeye ihtiyacım var. Oyun planına göre oyuncular alacağız." dedi.

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Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

Geldiğimizde 1 sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır.

Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var.

Bu şehirde müthiş bir enerji var. Şehirdeki bu enerjiyi olumlu hale çevirmek istiyorum. Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum.