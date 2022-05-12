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    • Spor
    • 12.05.2022 18:32
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    • 12.05.2022 18:37
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    Son dakika: TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın kural hatası başvurusuna red

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

    TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş’a red

    Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

    İŞTE O AÇIKLAMA:


    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

    Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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