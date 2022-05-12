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    EuroCup'ta tarih yazan Bursaspor maalesef finalde Bologna'ya kaybetti

    EuroCup'ta tarih yazan Bursaspor, kadrosu yıldızlarla dolu Bologna'ya finalde deplasmanda 13 sayı farkla yenildi. Turnuvayı 2. bitiren Yeşil-Beyazlılar, Avrupa'daki mücadelesi ile finali kaybetmesine rağmen gönülleri fethetti.

    Yüreğin yeter Bursa!

    Teşekkürler Frutti Extra Bursaspor... Bu sezon EuroCup'ta kısıtlı bir bütçe ile adeta tarih yazan Bursaspor dün İtalya'nın Bologna takımı ile tek maç üzerinden deplasmanda oynadığı final maçını 80-67 kaybetti. Temsilcimiz böylelikle EuroCup'ı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Kadrosunda Teodosic, Belinelli, Hacket ve Shengelia gibi birbirinden önemli yıldızlar bulunan Bologna karşısında Yeşil-Beyazlılar ilk yarıyı 41-31 geride kapattı. Güçlü rakibi karşısında şansını son bölüme kadar sürdüren ve 4. çeyrekte farkı bir ara 6 sayıya kadar indiren Bursaspor, mücadelenin sonunu ise getiremedi. Bursaspor, EuroCup'ta Partizan, Cedevita ve Mora Andorra'yı deplasmanda eleyerek finale çıkmıştı.

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    Haberler Spor EuroCup'ta tarih yazan Bursaspor maalesef finalde Bologna'ya kaybetti
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