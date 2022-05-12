EuroCup'ta tarih yazan Bursaspor maalesef finalde Bologna'ya kaybetti

Teşekkürler Frutti Extra Bursaspor... Bu sezon EuroCup'ta kısıtlı bir bütçe ile adeta tarih yazan Bursaspor dün İtalya'nın Bologna takımı ile tek maç üzerinden deplasmanda oynadığı final maçını 80-67 kaybetti. Temsilcimiz böylelikle EuroCup'ı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Kadrosunda Teodosic, Belinelli, Hacket ve Shengelia gibi birbirinden önemli yıldızlar bulunan Bologna karşısında Yeşil-Beyazlılar ilk yarıyı 41-31 geride kapattı. Güçlü rakibi karşısında şansını son bölüme kadar sürdüren ve 4. çeyrekte farkı bir ara 6 sayıya kadar indiren Bursaspor, mücadelenin sonunu ise getiremedi. Bursaspor, EuroCup'ta Partizan, Cedevita ve Mora Andorra'yı deplasmanda eleyerek finale çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN