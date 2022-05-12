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    17 milyar TL borcu olan 4 büyüklere Dortmund'dan ders!

    Borç yapılandırması tek başına çare olmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon’un borcu 17 milyar TL’yi buldu. Borussia Dortmurd ise sadece Haaland’ın satışından 75 milyon Euro (11.6 milyan TL) gelir elde etti. Son 5 yıldaki satışları ise 434 milyon Euro.

    Dört büyüklere Dortmund dersi
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    Türkiye'de finansal sıkıntılar yaşayan kulüpler günden güne borcunu katlıyor. Geçen yıl bankalarla 9 milyar TL'lik borç yapılandırmasına giden 4 büyük kulübün mevcut borcu 17 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL'lik borç yapılandırması uygulanan dört büyük kulübün, bugün mevcut borcu 17 milyar TL'ye dayandı. Dövizdeki artış ve transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi. Kulüplerin son açıklanan KAP verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü. Ülkemizde bunlar yaşanırken Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı 75 milyon Euro (11.6 milyan TL) karşılığında Manchester City'ye sattı.



    DÜNYALARI SATTILAR!
    Dortmud bu futbolcu satış başarısını sadece Haaland ile yakalamadı. Alman kuulübü son 5 yılda 434.5 milyon Euro'luk futbolcu satışına imza attı. Bu arada son açıklanan mali bilançolara göre 2021'de en çok zararı Trabzonspor duyurdu. Trabzonspor 418 milyon lira, Beşiktaş 396 milyon lira, Galatasaray 174 milyon lira ve Fenerbahçe 133 milyon lira zarar açıkladı.



    DORTMUND'UN FLAŞ SATIŞLARI
    2018-19
    CHRISTIAN PULİSİC (Chelsea-64 milyon Euro)
    TOPLAM SATIŞ: 114 milyon Euro



        2019-20
        ABDOU DİALLO (PSG-32 milyon Euro)
        TOPLAM SATIŞ: 132 milyon Euro



        2020-21
        ÖMER TOPRAK (Werder Bremen - 4 milyon Euro)
        TOPLAM SATIŞ: 5.5 milyon Euro



        2021-22
        JADON SANCHO (Man. United - 85 milyon Euro)
        TOPLAM SATIŞ: 108 milyon Euro



            2022-23
            ERLİNG HAALAND (Man. City - 60 milyon Euro)



            BÜYÜKLERİN BORC LİSTESİ
            FENERBAHÇE 5.96 milyar TL
            BEŞIKTAŞ 5.47 milyar TL
            GALATASARAY 4.51 milyar TL
            TRABZONSPOR 1.44 milyar TL

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