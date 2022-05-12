17 milyar TL borcu olan 4 büyüklere Dortmund'dan ders!

Türkiye'de finansal sıkıntılar yaşayan kulüpler günden güne borcunu katlıyor. Geçen yıl bankalarla 9 milyar TL'lik borç yapılandırmasına giden 4 büyük kulübün mevcut borcu 17 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL'lik borç yapılandırması uygulanan dört büyük kulübün, bugün mevcut borcu 17 milyar TL'ye dayandı. Dövizdeki artış ve transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi. Kulüplerin son açıklanan KAP verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü. Ülkemizde bunlar yaşanırken Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı 75 milyon Euro (11.6 milyan TL) karşılığında Manchester City'ye sattı.