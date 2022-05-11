Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri kim? İşte rövanş maçının detayları...