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    • Spor
    • 11.05.2022 15:47
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    • 11.05.2022 15:47
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor - Alanyaspor maçıyla sona eriyor. A Spor ekranlarında saat 20.30'da yayınlanacak karşılaşmaya Sivasspor ilk maçta elde ettiği 2-1'in avantajıyla çıkacak. Maçın canlı yayını ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak.

    Kupada yarı final heyecanı

    Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri kim? İşte rövanş maçının detayları...

    SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

    SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

    SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
    SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE
    ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

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