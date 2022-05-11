Trabzonspor'da gözler Siopis'i arıyor! 'Atom Karınca' yoksa galibiyet de yok

Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Manolis Siopis, Hatayspor ve Kayserispor maçlarında sakat olduğu gerekçesiyle forma giymedi. 27 yaşındaki futbolcunun oynamadığı maçlarda Trabzonspor'un orta sahadaki direnci de bir hayli azaldı.