Fenerbahçe'de gündem transfer! Jesus'un eski öğrencisi Nemanja Matic için düğmeye basıldı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da çok büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Yeni sezonda Luiz Gustavo ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler, Miguel Crespo için gelen yüksek teklifleri de değerlendirerek 6 numara takviyesini gündemine aldı.
Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde bu konunun da konuşulduğu ve Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Portekizli hocanın Benfica'dan eski öğrencisi olan Sırp yıldız sezon sonunda Manchester United ile yollarını ayrıcak.