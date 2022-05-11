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    • 11.05.2022 16:33
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    • 11.05.2022 16:38
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    Fenerbahçe'de gündem transfer! Jesus'un eski öğrencisi Nemanja Matic için düğmeye basıldı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca arayışı sonucunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Jesus'un eski öğrencisi Manchester United forması giyen Nemanja Matic'i kıskaca aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | Fener’de gündem Jesus’un eski öğrencisi

    Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da çok büyük bir titizlikle sürdürüyor.



    Yeni sezonda Luiz Gustavo ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler, Miguel Crespo için gelen yüksek teklifleri de değerlendirerek 6 numara takviyesini gündemine aldı.



    Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde bu konunun da konuşulduğu ve Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Portekizli hocanın Benfica'dan eski öğrencisi olan Sırp yıldız sezon sonunda Manchester United ile yollarını ayrıcak.



        Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Matic için önümüzdeki günlerde temaslarda bulunması bekleniyor. Jorge Jesus'un 2011'de Chelsea'den transfer ettiği Sırp orta alan oyuncusu, Portekiz ekibinde gösterdiği müthiş performansın ardından Londra ekibine geri döndü.

        2017 yılında 44.7 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Matic sözleşmesi 2023 yılında bitecek olmasına rağmen sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak.

        *Matic'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        İngiliz basını, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğini belirtiyor. İsmi son zamanlarda Juventus ile de anılan Nemanja Matic'in Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda tercihini İstanbul'dan yana kullanabileceği belirtiliyor.

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