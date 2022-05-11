Fenerbahçe'de Mame Thiam pişmanlığı! Taraftarlar isyan etti

Mame Thiam, Fenerbahçe'de bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Mergim Berisha ve Enner Valencia'nın istatistiklerini geride bırakmış durumda. Berisha, 34 maçta 8 gol kaydetti. Ligde ise sadece 4 golü var. Kanarya sezon başında Alman golcü için Salzburg'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.