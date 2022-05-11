Fenerbahçe'de Mame Thiam pişmanlığı! Taraftarlar isyan etti

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'a 1.5 milyon Euro'ya sattığı Senegalli yıldız ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor...
Sezon başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetime verdiği olumsuz rapor sonrasında gözden çıkarılan ve Kayseri'nin yolunu tutan Mame Thiam attığı gollerle dikkat çekiyor. İnter ve Juventus formaları da giyen 29 yaşındaki kanat forvet, bu sezon istatistikleriyle de göz dolduruyor.
Son olarak kupa maçında Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Thiam için sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Thiam sezon başında gitmemeliydi. Onun gönderilmesi büyük hataydı" yorumlarında bulunuyor.