Sörloth'un menajeri yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimi ile görüşecek

Yaz transfer sezonu için kulüpler çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de büyük sükse yapan Alexander Sörloth'un menajerinin, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmek için yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sörloth'un menajeri Morten Wivastad'ın Leipzig'in teklifleri değerlendirme kararı aldıktan sonra İstanbul'a gelmeye karar verdiği öğrenildi. Leipzig ve Real Sociedad kariyerleri iyi geçmeyen Alexander Sörloth konusunda Bundesliga temsilcisi daha önce satmaya sıcak bakmadığı Norveçli için artık transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Sörloth'un menajeri Morten Wivastad, Fenerbahçe ve beşiktaş'ın tekliflerini 1. ağızdan öğrenip sonrasında değerlendirmeye alacak. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde 1. önceliklerinin santrfor transferi olduğu için 2 ezeli rakip arasında ciddi bir rekabetin söz konusu olabileceği ve fiyatın artma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Norveçli santraforun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen Alexander Norveçli golcü, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Alexander Sörloth takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.