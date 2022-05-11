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    • Spor
    • 11.05.2022 20:18
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    • 11.05.2022 20:21
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    Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Futbol severler tarafından Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE seçenekleri akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı dün Kayserispor - Trabzospor mücadelesiyle başladı ve Kayserispor'un başarısıyla sonuçlandı. Bugün ise Sivasspor - Alanyaspor karşılaşması yaşanacak ve heyecan dolu mücadele canlı yayın olarak izlenecek. Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sivasspor - Alanyaspor maçı bu akşam canlı yayın olarak izlenebilecek ve futbol severler tarafından tüm detaylar merak konusu oldu. Heyecan dolu karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    SİVASSPOR ALANSYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Karaoğlan'ın yardımcılıklarırnı Aleks Taşçıoğlu ile Caner Özaral yapacak. Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    SİVASSPOR ALANSYASPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Borja, Furkan, Milunovic, Leroy Fer, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Eduardo

        Atilla Karaoğlan düdük çalacak

        TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.

        Kupada 5. randevu

        Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 5. kez birbirlerine rakip olacak.

        Daha önce oynanan 4 müsabakada 2 kez Sivasspor, 1 kez Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan mücadelelerde Sivasspor, 7 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi ise 4 gol attı.

        Sivasspor'un kupa serüveni

        Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı.

        Sivas temsilcisi, 5. turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Sivas, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 yenmişti. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

        Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

        Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı.

        Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. turda Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı ve son 16 turuna kaldı. Alanya, son 16 turunda ise Adana Demirspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı, yarı final ilk maçında da Sivas'a 2-1 kaybetti. Alanya, Süper Lig'de oynadığı 36 müsabakada 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 5. sırada bulunuyor.
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