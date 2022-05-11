Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Sivasspor'un kupa serüveni

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı.

Sivas temsilcisi, 5. turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Sivas, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 yenmişti. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı



Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı.

Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. turda Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı ve son 16 turuna kaldı. Alanya, son 16 turunda ise Adana Demirspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı, yarı final ilk maçında da Sivas'a 2-1 kaybetti. Alanya, Süper Lig'de oynadığı 36 müsabakada 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 5. sırada bulunuyor.