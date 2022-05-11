Sivasspor - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

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SİVASSPOR ALANSYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarırnı Aleks Taşçıoğlu ile Caner Özaral yapacak. Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
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İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Borja, Furkan, Milunovic, Leroy Fer, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Eduardo