Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı ve futbol severler tarafından Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başlamışken mücadeleye ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. 1981 finalini Liverpool, 2018 Şampiyonlar Ligi finalini ise Real Madrid kazanmıştı. Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Real Madrid Liverpool karşılaşmasına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?
2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
Aralarındaki son beş mücadele
Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta İspanyol temsilcisi, rakibine karşı büyük üstünlük sağladı.
Real Madrid, oynanan son beş karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken rakip kaleye 10 gol attı. Liverpool ise rakibi karşısında sadece 1 beraberlik bulurken 2 gol ile karşılık verebildi.
Sakat veya cezalı oyuncu
Dev final öncesi Liverpool'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Real Madrid'te ise Luka Jovic ve Gareth Bale sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak.
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