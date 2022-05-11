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    • Spor
    • 12.05.2022 10:23
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    • 12.05.2022 10:23
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    Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022?

    Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022? Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şampiyonlar Ligi finali hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ederken heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali için tarih bilgisi ve muhtemel 11 kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022?

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı ve futbol severler tarafından Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başlamışken mücadeleye ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. 1981 finalini Liverpool, 2018 Şampiyonlar Ligi finalini ise Real Madrid kazanmıştı. Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Real Madrid Liverpool karşılaşmasına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?

    2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

    Aralarındaki son beş mücadele

    Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta İspanyol temsilcisi, rakibine karşı büyük üstünlük sağladı.

    Real Madrid, oynanan son beş karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken rakip kaleye 10 gol attı. Liverpool ise rakibi karşısında sadece 1 beraberlik bulurken 2 gol ile karşılık verebildi.

    Sakat veya cezalı oyuncu
    Dev final öncesi Liverpool'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Real Madrid'te ise Luka Jovic ve Gareth Bale sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Benzema.

        Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané

        Liverpool, Şampiyonlar Ligi B grubunda başlarken Atletico Madrid, Porto ve Milan takımlarıyla eşleşti ve grubunu 18 puan ile yenilgisiz lider kapattı.

        Grubunu namağlup lider tamamlayan İngiliz ekibine, turnuvadaki ilk yenilgisini Inter yaşattı. İtalyan temsilcisi evinde 2-0 mağlup olmasına karşına Anfield'ta oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 galip gelmeyi başardı.

        Çeyrek finalde ise Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyen Liverpool, bir üst turda turnuvanın en süpriz takımı Villareal ile eşleşti.

        Jurgen Kloop'un öğrencileri İspanyol kulubü karşısında hataya yer vermedi ve 2-0'ın rövanşında 3-2'lik ikişer galibiyetle adını finale yazdıran ilk takım oldu.

        Bu sezon yaptığı geri dönüşler ile adından sık sık bahsettiren Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi mücadelesine Inter, Shakhtar Donetsk ve Sheriff Tiraspol bulunduğu D grubunda başladı.

        Gruptaki tek mağlubiyetini evinde Sheriff Tiraspol karşısında alan Madrid ekibi 15 puan ile lider tamamladı.

        Son 16 turunda PSG ile eşleşen Real Madrid deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen evinde 3-1'lik skorla çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.

        Stamford Bridge'te Chelsea'yi 3-1'lik skor ile geçen Madrid, evinde ise 3-2 mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkmayı başardı.

        Yarı finalde Manchester City ile eşleyen Real Madrid, rakibinin bulduğu 4 gole karşılık deplasmanda 3 gol ile karşılık verdi. Carlo Ancelotti'nin takımı evinde 73. dakika'ya 1-0 yenik durumda girmesine rağmen oyuna Toni Kroos'un yerine dahil olan Rodrygo'nun 90 ve 90+1'de bulduğu goller ile maçı uzatmalara taşıdı.

        Rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçiren Real Madrid, ceza sahası içinde Ruben Dias'ın Benzema'ya müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Penaltı çizgisinde topu başına geçen Fransız yıldız, hata yapmayarak skoru 3-1'e getirdi ve Madrid ekibinin adını finale yazdırdı.
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