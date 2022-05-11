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    • Spor
    • 11.05.2022 19:46
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    • 11.05.2022 19:59
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    Sivasspor - Alanyaspor | CANLI MAÇ ANLATIM

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kazananın finalde Kayserispor ile karşılaşacağı maçı A Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

        ALANYASPOR: Marafona, Fer, Efecan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan.

        ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
        Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

        SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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            Haberler Spor Sivasspor - Alanyaspor | CANLI MAÇ ANLATIM
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