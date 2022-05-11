Sivasspor - Alanyaspor | CANLI MAÇ ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final rövanş heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
11 Mayıs 2022 Çarşamba yani bugün Demir Grup Sivasspor evinde rövanş için Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final rövanş heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
11 Mayıs 2022 Çarşamba yani bugün Demir Grup Sivasspor evinde rövanş için Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR: Marafona, Fer, Efecan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan.
ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.
SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.