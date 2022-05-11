Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi... Trabzon'a ne zaman ulaşacak?

TRABZONSPOR KUPASINA KAVUŞACAK

Bozgeyik, "Yapılan programa göre cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Trabzonspor'a kupayı takdim edeceğiz. 12 yıl içerisinde Spor Toto Teşkilatı hemen hemen her takımın taraftarını burada ağırladı. Bu hafta da Ankara'daki Trabzonsporlu taraftarlar kupayı görme şansı buldular. Trabzonspor'u ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek diğer takımlarımızı canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

CUMARTESİ GÜNÜ TRABZON'A GÖNDERİLECEK

Daha sonra kupa, cumartesi günü Trabzonspor'a verilmek üzere TFF yetkililerince teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Süper Lig şampiyonluk kupasının boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu öğrenildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.