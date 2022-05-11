3 dev de peşine düştü! Onur Bulut yarışı...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iterek finale yükselen Kayserispor taraflı tarafsız her kesimden alkış aldı.

Sarı-Kırmızılı takımda birçok futbolcu etkileyici performansıyla ön plana çıkarken, bu isimlerden birisi de Onur Bulut oldu.

ONUR BULUT'UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor formasıyla bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan Onur Bulut 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı.