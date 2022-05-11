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    • Spor
    • 11.05.2022 13:21
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    • 11.05.2022 13:28
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    3 dev de peşine düştü! Onur Bulut yarışı...

    Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi. Sarı-Kırmızılı takımda birçok futbolcu etkileyici performansıyla ön plana çıkarken, bu isimlerden birisi de Onur Bulut oldu. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın Onur Bulut'u transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    takvim.com.tr
    3 dev de peşine düştü! | Özel Haber

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iterek finale yükselen Kayserispor taraflı tarafsız her kesimden alkış aldı.

    Sarı-Kırmızılı takımda birçok futbolcu etkileyici performansıyla ön plana çıkarken, bu isimlerden birisi de Onur Bulut oldu.

    ONUR BULUT'UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
    Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor formasıyla bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan Onur Bulut 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı.

    DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ
    Yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı listesine aldığı belirtiliyor.

    Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.

    Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.
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        Haberler Spor 3 dev de peşine düştü! Onur Bulut yarışı...
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