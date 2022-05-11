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    Lig Kupası'nı cumartesi kaldıracak olan Trabzon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti

    Kupada yarı final ilk maçında Kayseri’yi evinde 1-0 yenen Trabozn, rakibine dünkü rövanşta 4-2 kaybetti. Sezonu çifte kupayla tamamlama şasnını yitirdi.

    Şampiyon törene Kayseri finale

    Kayseri kupada finalde… Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Kayseri'yi evinde 1-0 yenen Trabzon, rakibine deplasmanda 4-2 yenildi ve kupaya veda etti. 1.dakikada Carole'ün topla elle oynaması sonrası Trabzonspor'un kazandığı penaltıda Nwakaeme takımını 1-0 öne geçirdi.



    KAYSERİ 2. YARIYA HIZLI BAŞLADI
    48'de Emrah Başsan'ın ceza sahası içinden çektiği şut ağlarla buluştu, skora denge geldi: 1-1. 59.dakikada kullanılan kornerde topa iyi yükselen Hosseini, Kayserispor adına skoru 2-1 yaptı.



    BAKASETAS'IN GOLÜ YETMEDİ
    66'da Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Thiam'ın vuruşunu Ahmetcan çizgiden çıkardı. 83'te Trabzon adına Bakasetas, skoru 2-2'ye getirdi.



        SON SÖZÜ EMRAH SÖYLEDİ
        Kayseri 90+1'de Thiam'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti: 3-2. 90+6'da ceza sahası dışından Emrah Başsan'ın attığı sert şut savunmaya da çarpıp ağlara gitti: 4-2. Kayserispor turu geçen taraf oldu.



        BÜYÜKLERİN BELALISI OLDULAR
        Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Kayserispor büyüklerin kabusu oldu… Son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi eleyen Kayserispor, çeyrek finalde ise Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta kupanın dışına itmişti. Yarı finalde lig şampiyonU Trabzonspor'u eleyen Kayseri, böylelikle tarihi bir başarıya imza atarak adını finale yazdırmış oldu. Taraftarlarını sevince boğdu. Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman maç sonunda, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.



        AVCI: BİZE SAYGI DUYSUNLAR
        Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Kayseri maçında tribünden atılan maddelere tepki gösterdi. Avcı, "Biz şampiyonuz ve saygıyı hak ediyoruz. Tribünde silah dışında her şey patladı" dedi.



            UĞURCAN: BÖYLE KARDEŞLİK OLMAZ
            Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserispor yenilgisi sonrası rakip takım taraftarını eleştirdi. Uğurcan, "Kayserispor taraftarı ne buldularsa bize fırlattılar. BBöyle kardeş takım olmaz. Taraftarlarıma sesleniyorum. Bu yapılanları unutmasınlar" dedi.



            SİVAS VE ALANYA FİNAL İÇİN SAHADA
            Kupa finalinde Kayserispor'un rakibi Sivas-Alanya maçı ile belli olacak. Kupada Kayseri'nin finaldeki rakibi bugün Sivas-Alanya maçıyla belli olacak. İki takım arasında Sivas'ta oynanacak olan maç 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayınlacak. Eşleşmedeki ilk maçı Sivas 2-1 kazanmıştı.


            BÜYÜK ŞÖLEN İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
            Lig şampiyonu Trabzonspor, kupasını 14 Mayıs Cumartesi günü sahasında taraftarının önünde kaldıracak. Kupa töreni öncesi, bordo-mavililer denizde kutlama yapacak, daha sonra üstü açık otobüsle stada kadar şehir turu atacak. Stat kapıları saat 16.00'da açılacak. Kutlamalar çerçevesinde horon ve kolbastı şov olacak. İlerleyen saatlerde ise sanatçı ve DJ performansları ile taraftar coşacak. 20.11'de kupa töreni başlayacak.

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            Haberler Spor Lig Kupası'nı cumartesi kaldıracak olan Trabzon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti
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