Lig Kupası'nı cumartesi kaldıracak olan Trabzon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti





SİVAS VE ALANYA FİNAL İÇİN SAHADA

Kupa finalinde Kayserispor'un rakibi Sivas-Alanya maçı ile belli olacak. Kupada Kayseri'nin finaldeki rakibi bugün Sivas-Alanya maçıyla belli olacak. İki takım arasında Sivas'ta oynanacak olan maç 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayınlacak. Eşleşmedeki ilk maçı Sivas 2-1 kazanmıştı.





BÜYÜK ŞÖLEN İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Lig şampiyonu Trabzonspor, kupasını 14 Mayıs Cumartesi günü sahasında taraftarının önünde kaldıracak. Kupa töreni öncesi, bordo-mavililer denizde kutlama yapacak, daha sonra üstü açık otobüsle stada kadar şehir turu atacak. Stat kapıları saat 16.00'da açılacak. Kutlamalar çerçevesinde horon ve kolbastı şov olacak. İlerleyen saatlerde ise sanatçı ve DJ performansları ile taraftar coşacak. 20.11'de kupa töreni başlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN