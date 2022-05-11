Lig Kupası'nı cumartesi kaldıracak olan Trabzon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti

Kayseri kupada finalde… Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Kayseri'yi evinde 1-0 yenen Trabzon, rakibine deplasmanda 4-2 yenildi ve kupaya veda etti. 1.dakikada Carole'ün topla elle oynaması sonrası Trabzonspor'un kazandığı penaltıda Nwakaeme takımını 1-0 öne geçirdi.
KAYSERİ 2. YARIYA HIZLI BAŞLADI
48'de Emrah Başsan'ın ceza sahası içinden çektiği şut ağlarla buluştu, skora denge geldi: 1-1. 59.dakikada kullanılan kornerde topa iyi yükselen Hosseini, Kayserispor adına skoru 2-1 yaptı.
BAKASETAS'IN GOLÜ YETMEDİ
66'da Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Thiam'ın vuruşunu Ahmetcan çizgiden çıkardı. 83'te Trabzon adına Bakasetas, skoru 2-2'ye getirdi.