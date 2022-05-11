Fenerbahçe'deki eksikler İsmail Kartal'ın canını sıkıyor

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı fazlasıyla zorlarken takımın formda isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmesi sıkıntıları daha da arttırdı. Fenerbahçe'de dün ameliyat edilen Kim Min Jae'nin dışında Crespo, Szalai ve Pelkas sezonu kapatmış durumdalar. Sağ bekte başarılı maçlar çıkartan Osayi Samuel'in Karagümrük karşısında sağ açıkta mücadele etmesi, Nazım Sangare'nin de yine derbi maçta olduğu gibi sağ bekte yer almışı bekleniyor. Fenerbahçe, Karagümrük'ü yenip lig ikinciliğini garantilemek istiyor.
KİM'E BAŞARILI OPERASYON
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi Kim ülkesinde ameliyat oldu. Başarılı oyuncu sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi. Kim'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
ORTEGA FENER'İ TAKİBE ALDI
Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Kim Min Jae'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı Meksika ekibi Toluca'da forma giyen Haret Ortega ile anılıyordu. 21 yaşındaki Haret Ortega'nın instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldığı bildirildi.