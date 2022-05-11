Fenerbahçe'deki eksikler İsmail Kartal'ın canını sıkıyor





BURSA ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR

ULEB Avrupa Kupası final maçında Frutti Extra Bursaspor bugün İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Bologna kertindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Yeşil-Beyazlı temsilcimiz, Bologna'da kupayı Türkiye'ye getirmek için mücadele edecek. Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



EYÜP'TE İBRAHİM ÜZÜLMEZ DÖNEMİ

1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada."Eyüpspor'umuz, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez'e 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.





FENER'E YILDIZ HEDİYE EDELİM

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 'yıldız' savaşları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yöneticisi Nihat Kırmızı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarını mutlu etmek için böyle bir yola başvurdu. Eğer bununla mutlu olacaklarsa onlara bir yıldız hediye edelim" dedi. Galatasaray kulübü de, "Türkiye'nin 4 yıldızlı ilk ve tek kulübü biziz" mesajını yayınladı.



DJURiC'i KARTAL'A YAZDILAR

Beşiktaş'ın Salernitana'da sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki santrfor Milan Djuric'e teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre Kartal, takımında kaptan olan tecrübeli futbolcuyu almak istiyor. Bu sezon 33 maça çıkan Boşnak futbolcu, 5 gol attı, 3 asist yaptı. Milan Djuric milli takımda da 12 maçta forma giydi.



DAVAYI FENER KAZANDI

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamalarıyla ilgili Galatasaray'ın açtığı hakaret davasını, sarı kırmızılı kulübün kaybettiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret unsurlarının bulunmadığına hükmetti.



ÇEYREK FİNAL SERİSİ BAŞLIYOR

Basketbol Süper Ligi'nde play-off Çeyrek final serisi ilk maçında bugün Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.



BOSTON SERİYİ EŞİTLEDİ

NBA konferans yarı finalinde Boston, deplasmanda Milwaukee'yi 116- 108 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Diğer maçta, Golden State, Memphis'i 101-98 yendi ve seriyi 3-1'e getirdi.

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