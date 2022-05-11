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    Fenerbahçe'deki eksikler İsmail Kartal'ın canını sıkıyor

    Yaşanan sakatlıklara Mert Hakan’ın cezası da eklendi. İsmail Kartal Osayi’yi sağ açığa çekmeye hazırlanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Eksikler zorluyor

    Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı fazlasıyla zorlarken takımın formda isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmesi sıkıntıları daha da arttırdı. Fenerbahçe'de dün ameliyat edilen Kim Min Jae'nin dışında Crespo, Szalai ve Pelkas sezonu kapatmış durumdalar. Sağ bekte başarılı maçlar çıkartan Osayi Samuel'in Karagümrük karşısında sağ açıkta mücadele etmesi, Nazım Sangare'nin de yine derbi maçta olduğu gibi sağ bekte yer almışı bekleniyor. Fenerbahçe, Karagümrük'ü yenip lig ikinciliğini garantilemek istiyor.



    KİM'E BAŞARILI OPERASYON
    Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi Kim ülkesinde ameliyat oldu. Başarılı oyuncu sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi. Kim'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



    ORTEGA FENER'İ TAKİBE ALDI
    Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Kim Min Jae'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin adı Meksika ekibi Toluca'da forma giyen Haret Ortega ile anılıyordu. 21 yaşındaki Haret Ortega'nın instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldığı bildirildi.



        BURSA ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR
        ULEB Avrupa Kupası final maçında Frutti Extra Bursaspor bugün İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Bologna kertindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Yeşil-Beyazlı temsilcimiz, Bologna'da kupayı Türkiye'ye getirmek için mücadele edecek. Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

        EYÜP'TE İBRAHİM ÜZÜLMEZ DÖNEMİ
        1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada."Eyüpspor'umuz, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez'e 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.


        FENER'E YILDIZ HEDİYE EDELİM
        Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 'yıldız' savaşları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yöneticisi Nihat Kırmızı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarını mutlu etmek için böyle bir yola başvurdu. Eğer bununla mutlu olacaklarsa onlara bir yıldız hediye edelim" dedi. Galatasaray kulübü de, "Türkiye'nin 4 yıldızlı ilk ve tek kulübü biziz" mesajını yayınladı.

        DJURiC'i KARTAL'A YAZDILAR
        Beşiktaş'ın Salernitana'da sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki santrfor Milan Djuric'e teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre Kartal, takımında kaptan olan tecrübeli futbolcuyu almak istiyor. Bu sezon 33 maça çıkan Boşnak futbolcu, 5 gol attı, 3 asist yaptı. Milan Djuric milli takımda da 12 maçta forma giydi.

        DAVAYI FENER KAZANDI
        Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamalarıyla ilgili Galatasaray'ın açtığı hakaret davasını, sarı kırmızılı kulübün kaybettiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret unsurlarının bulunmadığına hükmetti.

        ÇEYREK FİNAL SERİSİ BAŞLIYOR
        Basketbol Süper Ligi'nde play-off Çeyrek final serisi ilk maçında bugün Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.

        BOSTON SERİYİ EŞİTLEDİ
        NBA konferans yarı finalinde Boston, deplasmanda Milwaukee'yi 116- 108 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. Diğer maçta, Golden State, Memphis'i 101-98 yendi ve seriyi 3-1'e getirdi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'deki eksikler İsmail Kartal'ın canını sıkıyor
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