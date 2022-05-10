Son dakika: Manchester City, Erling Haaland'ı transfer ettiğini duyurdu





HAALAND NE KADAR KAZANACAK?

Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Erling Haaland'ın yeni takımında yıllık 27 milyon Sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. Bahsi geçen rakamın resmiyet kazanması durumunda 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olacak.