Son dakika: Manchester City, Erling Haaland'ı transfer ettiğini duyurdu

Manchester City, Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini açıkladı.
75 MİLYONLUK SERBEST KALMA BEDELİ
Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun, Borussia Dortmund teknik direktörü Hans-Joachim Watzke'yi arayarak Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kullanacaklarını söylediği belirtildi.
Manchester City, sözleşmede yer alan özel bir madde sebebiyle 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini taksitle ödeyemeyecek. Ödemenin tamamı tek seferde yapılacak. İmzaların önümüzdeki hafta atılması ve resmi açıklamaların aynı hafta içinde yapılması bekleniyor.
Norveçli golcünün Borussia Dortmund ile devam eden mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.
HAALAND NE KADAR KAZANACAK?
Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Erling Haaland'ın yeni takımında yıllık 27 milyon Sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. Bahsi geçen rakamın resmiyet kazanması durumunda 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olacak.