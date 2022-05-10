Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor severler Kayserispor - Trabzonspor maçı ile ilgili detayları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken karşılaşmayı canlı yayın olarak takip etmek isteyenler haberimizden link bilgisine ulaşabilir.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa