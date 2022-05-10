Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

KUPA YOLCULUĞU

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.