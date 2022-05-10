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    • Spor
    • 10.05.2022 19:56
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    • 10.05.2022 19:56
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    Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Futbol severler tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE seçeneği araştırılıyor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor'a konuk olacak ve Ziraat Türkiye Kupası için heyecan dolu bekleyiş devam ederken spor severler Kayserispor - TS Trabzonspor maçını canlı yayın olarak internet üzerinden takip etmek istiyor. Hangi takımın başarılı olacağını öğrenmek isteyenler Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE!

    Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor severler Kayserispor - Trabzonspor maçı ile ilgili detayları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken karşılaşmayı canlı yayın olarak takip etmek isteyenler haberimizden link bilgisine ulaşabilir.

    KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

    KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa

        KUPA YOLCULUĞU

        Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
        Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.
        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.
        En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

        HEDEF ÇİFTE KUPA!

        Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
        Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.
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        Haberler Spor Kayserispor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - TS Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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