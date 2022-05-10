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    • Spor
    • 10.05.2022 23:14
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    • 10.05.2022 23:28
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    Erman Toroğlu, Kayserispor'un kazandığı penaltıyı yorumladı: "Ben hakem olsam vermem"

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 4-2 mağlup eden Kayserispor, finale yükseldi. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor'un kazandığı penaltıyı da yorumladı.

    Tartışmalı penaltı: Ben hakem olsam vermem

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda ederken Kayserispor ise finale yükseldi.


    Ev sahibi takıma turu getiren golleri 48' ve 90+6'da Emrah Başsan, 59'da Majid Hosseini ve 90+1'de penaltıdan Mame Thiam kaydetti.



    Trabzonspor'un gollerini ise 3'te penaltıdan Anthony Nwakaeme ve 82'de Anastasios Bakasetas attı.

    Bu sonuçla kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor Trabzonspor'u da kupa dışına iterek finale yükseldi.



    Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Alanyaspor-Sivasspor eşleşmesinin galibi olacak.

    "BEN HAKEM OLSAM VERMEM"
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı yorumladı.
        Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist Kayserispor
        Haberler Spor Erman Toroğlu, Kayserispor'un kazandığı penaltıyı yorumladı: "Ben hakem olsam vermem"
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