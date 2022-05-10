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    • Spor
    • 10.05.2022 15:46
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    • 10.05.2022 15:47
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    Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı! Liverpool, Manchester City, Chelsea... Hepsini geçti

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Son yıllarda sahadaki sonuçlarla taraftarını mutlu edemeyen Fenerbahçe, sosyal medyada ise büyümeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip nisan ayında sosyal medyada dünyada en çok etkileşim alan spor kulüplerinden birisi oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe sosyal medyada devleri solladı!

    Fenerbahçe son yıllarda sportif anlamda başarıya hasret olsa da sosyal medyadaki gelişimini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, nisan ayında dünyada en çok etkileşim alan spor kulüplerinden birisi olmayı başardı.



    Fenerbahçe nisan ayında sosyal medyada tam 9 milyon 360 bin etkileşim aldı ve bu alanda dünyanın en başarılı 4. spor kulübü oldu. Sarı-Lacivertliler böylece Liverpool, Manchester City, Chelsea, Golden State Warriors, Arsenal ve Tottenham Hotspur gibi dev markaları geride bıraktı.



    Listede Türkiye'den ilk 20'ye giren diğer kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar nisan ayında 2 milyon 910 bin etkileşim ile 19. sırada yer aldı.
    Nisan ayında dünyada en çok sosyal medya etkileşimi alan spor kulübü unvanını Real Madrid elde etti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan İspanyol devi 27 milyon 600 bin etkileşim ile zirveyi kimseye kaptırmadı.



        Real Madrid'in arkasından ikinci sırada ise bir başka İspanyol devi Barcelona yer aldı. Barça'nın etkileşim sayısı ise 17 milyon 600 bin oldu. Nisan ayında 11 milyon 700 bin etkieşim alan Liverpool da 3. sırada sırada kendisine yer buldu.

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