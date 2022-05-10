Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı! Liverpool, Manchester City, Chelsea... Hepsini geçti





Listede Türkiye'den ilk 20'ye giren diğer kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar nisan ayında 2 milyon 910 bin etkileşim ile 19. sırada yer aldı.

Nisan ayında dünyada en çok sosyal medya etkileşimi alan spor kulübü unvanını Real Madrid elde etti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan İspanyol devi 27 milyon 600 bin etkileşim ile zirveyi kimseye kaptırmadı.