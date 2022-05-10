Fenerbahçe sosyal medyada devleri solladı! Liverpool, Manchester City, Chelsea... Hepsini geçti

Fenerbahçe son yıllarda sportif anlamda başarıya hasret olsa da sosyal medyadaki gelişimini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, nisan ayında dünyada en çok etkileşim alan spor kulüplerinden birisi olmayı başardı.
Fenerbahçe nisan ayında sosyal medyada tam 9 milyon 360 bin etkileşim aldı ve bu alanda dünyanın en başarılı 4. spor kulübü oldu. Sarı-Lacivertliler böylece Liverpool, Manchester City, Chelsea, Golden State Warriors, Arsenal ve Tottenham Hotspur gibi dev markaları geride bıraktı.
Listede Türkiye'den ilk 20'ye giren diğer kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar nisan ayında 2 milyon 910 bin etkileşim ile 19. sırada yer aldı.
Nisan ayında dünyada en çok sosyal medya etkileşimi alan spor kulübü unvanını Real Madrid elde etti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan İspanyol devi 27 milyon 600 bin etkileşim ile zirveyi kimseye kaptırmadı.