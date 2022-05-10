Antalyaspor'da tarihe geçen Nuri Şahin Galatasaray maçında sürprize hazırlanıyor!

Antalyaspor'da sezona futbolcu olarak başlayan ve ekim ayında kulübün yeni teknik direktörü olan Nuri Şahin, Akdeniz ekibi ile muhteşem bir çıkışa imza atmış ve ilk teknik adamlık deneyimindeki performansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında ise taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.