Fenerbahçe yönetimi Portekizli teknik direktör Jesus ile masaya oturup anlaşma zemini arayacak

Fenerbahçe'de Portekizli ünlü teknik direktör Jorge Jesus için geri sayıma geçti... Sarı-Lacivertliler'in ünlü hocanın transferini bu hafta sonuçlandırması bekleniyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un KOC01 kuyruk numaralı özel jetinin dün sabah İstanbul'dan havalanması büyük heyecan yarattı. Uçağın rotasının Akdeniz'e doğru olması, Başkan Ali Koç'un Lizbon'da teknik direktör Jorge Jesus'la görüşeceği iddialarını ortaya çıkardı. Ancak Ali Koç'un özel jeti beklendiği gibi Portekiz'e değil, İspanya'nın başkenti Madrid'e indi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk olarak Madrid'te UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek. Burada Finansal fair-play konusunda bazı temaslarda bulunacak olan Başkan Koç'un ardından rotasını Lizbon'a çevirmesi planlanıyor. Yaklaşık 10 gündür bulunduğu Brezilya'dan Lizbon'a dönen Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un 1-2 gün içinde Ali Koç'la yüz yüze ikinci görüşmesini yapacağı belirtiliyor. Fenerbahçe kulislerinde konuşulanlara göre Jesus konusundaki düğüm bu hafta içinde kesin olarak çözülecek. Yönetime yakın kaynaklar, Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hoca ile anlaşmasına kesin gözüyle bakıyor.





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