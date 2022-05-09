Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç'tan sürpriz hamle! Önce Madrid sonra Lizbon

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un KOC01 kuyruk numaralı özel jetinin bu sabah İstanbul'dan havalanması büyük heyecan yarattı. Uçağın rotasının Akdeniz'e doğru olması, Başkan Koç'un Lizbon'da teknik direktör Jorge Jesus'la görüşeceği iddialarını ortaya çıkardı.
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk olarak Madrid'te UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek. Burada Finansal Fair Play konusunda bazı temaslarda bulunacak olan Başkan Koç'un ardından rotasını Lizbon'a çevirmesi planlanıyor.