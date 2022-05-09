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    • Spor
    • 09.05.2022 16:32
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    • 09.05.2022 16:32
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç'tan sürpriz hamle! Önce Madrid sonra Lizbon

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istediğini alamayan Fenerbahçe'de Ali Koç'un özel jetinin İstanbul'dan havalanması büyük heyecan yarattı. Koç’un Lizbon’da teknik direktör Jorge Jesus’la görüşeceği iddialarını ortaya çıkardı. Ancak durum pek de öyle değildi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sürpriz hamle! Önce Madrid sonra Lizbon

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un KOC01 kuyruk numaralı özel jetinin bu sabah İstanbul'dan havalanması büyük heyecan yarattı. Uçağın rotasının Akdeniz'e doğru olması, Başkan Koç'un Lizbon'da teknik direktör Jorge Jesus'la görüşeceği iddialarını ortaya çıkardı.

    Ancak Ali Koç'un özel jeti beklendiği gibi Portekiz'e değil, İspanya'nın başkenti Madrid'e indi.

    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk olarak Madrid'te UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek. Burada Finansal Fair Play konusunda bazı temaslarda bulunacak olan Başkan Koç'un ardından rotasını Lizbon'a çevirmesi planlanıyor.
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç'tan sürpriz hamle! Önce Madrid sonra Lizbon
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