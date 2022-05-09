Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç'tan sürpriz hamle! Önce Madrid sonra Lizbon

takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk olarak Madrid'te UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek. Burada Finansal Fair Play konusunda bazı temaslarda bulunacak olan Başkan Koç'un ardından rotasını Lizbon'a çevirmesi planlanıyor.