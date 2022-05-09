Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu

Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

A SPOR'DAN YAYINLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.