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    • Spor
    • 09.05.2022 14:01
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    • 09.05.2022 14:05
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde, Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor ve Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. Mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

    ZTK’da hakemler belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

    KAYSERİ - TRABZON MAÇINA HALİL UMUT MELER ATANDI
    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 mayıs salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.

    Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

    A SPOR'DAN YAYINLANIYOR
    Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu
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