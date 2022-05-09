Jody Lukoki hayatını kaybetti! Yeni Malatyaspor'un eski yıldızıydı

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik." denildi.
Eski öğrencisinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, "İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente'den Şubat ayında ayrılmıştı.
JODY LUKOKİ KİMDİR?
15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyordu.
Ajax altyapısının keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer olmuştu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna katmıştı.