Jody Lukoki hayatını kaybetti! Yeni Malatyaspor'un eski yıldızıydı

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente'den Şubat ayında ayrılmıştı.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyordu.

Ajax altyapısının keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer olmuştu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna katmıştı.

