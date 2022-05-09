JODY LUKOKİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı?

JODY LUKOKİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Son dakika haberine göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son olarak FC Twente ile Şubat ayına kadar sözleşmesi bulunan Demokratik Kongolu yıldız, çapraz bağlarından sakatlanmıştı. İyileşme sürecindeki futbolcunun ölüm haberi kulübünü sarstı. Futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Lukoki, Ajax ve Twente'nin yanı sıra PEC Zwolle, Ludogorets ve Malatyaspor da forma giydi.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor.

Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.

Jody Lukoki, FC Twente takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Demokratik Kongolu millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Ajax kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets Razgrad, Yeni Malatyaspor ve FC Twente kulüplerinde oynadı.