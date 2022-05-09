Valerien Ismael’den taraftara 10 puan! "Böyle tutkulu bir taraftar grubu görmedim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine taraftara teşekkür ederek başlayan Ismael, şu ifadeleri kullandı: "Bana buraya gelmeden önce taraftarın özellikle derbideki tutkulu tavrından söz etmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir taraftar görmedim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Maça gelince; erken gol yedik ama oyuna hükmeden, ikili mücadeleleri kazanan ve galibiyete yakın olan bizdik. Maç içinde her şeyi yapmaya çalıştı. Eksiklerimiz vardı ve bazı oyuncularımız gerçek mevkilerinde değildi. Umut olsun Kenan olsun başka pozisyonlarda görev yaptı. Ancak bu geceki görüntü beni ömüzüdeki sezon için daha da umutlandırdı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim."