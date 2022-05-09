Valerien Ismael’den taraftara 10 puan! "Böyle tutkulu bir taraftar grubu görmedim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine taraftara teşekkür ederek başlayan Ismael, şu ifadeleri kullandı: "Bana buraya gelmeden önce taraftarın özellikle derbideki tutkulu tavrından söz etmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, böyle bir taraftar görmedim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Maça gelince; erken gol yedik ama oyuna hükmeden, ikili mücadeleleri kazanan ve galibiyete yakın olan bizdik. Maç içinde her şeyi yapmaya çalıştı. Eksiklerimiz vardı ve bazı oyuncularımız gerçek mevkilerinde değildi. Umut olsun Kenan olsun başka pozisyonlarda görev yaptı. Ancak bu geceki görüntü beni ömüzüdeki sezon için daha da umutlandırdı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim."
SON KARAR ÜÇLÜ SAVUNMA
Savunmadaki eksikler nedeniyle Valerien Ismael'in takımı 4'lü savunma ile sahaya sürebileceği iddia ediliyordu. Ancak İsmael, sistemi bozmadı, Welinton- Serdar-Umut üçlüsünü sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ YİNE DİREKLERE TAKILDI
Beşiktaş'ın dün 2 şutu direkten döndü. Siyah-Beyazlılar böylece sezon başından beri 24 kez direklere takılmış oldu. Beşiktaş bu sezon ne çektiyse direklerden çekti. Dün geceki derbiye kadar 22 şutu direkten dönen ve bu alanda lig lideri olan Beşiktaş direk serisine yine devam etti. Derbinin ilk yarısında Batshuayi'nin penaltısı direkten dönerken, 2. yarının başında bu kez Cyle Larin'in kafası Altay'ın koruduğu kalenin direklerine takıldı. Beşiktaş dün gece de kale direği şanssızlığını kıramamış oldu.