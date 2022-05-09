Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.05.2022 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 09:55
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş turu başlıyor

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş mücadeleleri yarın başlıyor. Turkuvaz Medya ekranlarından yayınlanacak karşılaşmalarda Trabzonspor, yarın Kayserispor'a konuk olacak. Diğer maçta ise çarşamba akşamı Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş turu başlıyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

    Diğer yarı final rövanş mücadelesinde ise 11 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor, saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

    Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

    Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Destan 22.Bölüm Fragmanı
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş turu başlıyor
        SON DAKİKA