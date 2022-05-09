CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ! Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi final etabının üçüncü maçında Fenerbahçe Opet Vakıfbank'ı konuk edecek. Müsabakanın tam bilet fiyatı 20 TL olarak belirlendi. 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak maçı izlemek isteyen spor severler araştırmalara koyuldu. İşte Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ!
FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK!
Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.
Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.