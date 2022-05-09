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    • Spor
    • 09.05.2022 18:27
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    • 09.05.2022 18:56
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    CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ! Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı 9 Mayıs Pazartesi saat 19:00'da oynanacak. Burhan Felek Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe Opet, rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Maçı canlı, HD, kesintisiz, ücretsiz, bedava izlemek isteyenler araştırmalar yapıyor. İşte Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ!

    Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman?

    Sultanlar Ligi final etabının üçüncü maçında Fenerbahçe Opet Vakıfbank'ı konuk edecek. Müsabakanın tam bilet fiyatı 20 TL olarak belirlendi. 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak maçı izlemek isteyen spor severler araştırmalara koyuldu. İşte Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ!

    FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK!

    Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.

    Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.
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    Haberler Spor CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Vakıfbank CANLI MAÇ LİNKİ! Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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