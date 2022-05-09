Şampiyon Trabzonspor yaklaşık 341 bin kişiyle İstanbul'u salladı

Şampiyon Trabzonspor'un taraftarı dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yenikapı'ya akın eden Bordo- Mavililer gece saatlerine kadar şampiyonluğu kutladı. Yaklaşık 341 bin taraftar sanatçıların sahne almasıyla birlikte adeta aşka geldi. Kutlamalarda Koliva, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı gibi isimler sahne aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.