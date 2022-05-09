Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şampiyon Trabzonspor yaklaşık 341 bin kişiyle İstanbul'u salladı

    Yaklaşık 341 bin Trabzonspor taraftarı bayraklarıyla Yenikapı’ya akın etti... Bordo-Mavililer’in görsel şovu görülmeye değerdi. Başkan AhmetA ğaoğlu “Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk” diyerek ezeli rakpilerine mesaj verdi...

    İşte taraftar işte şampiyon

    Şampiyon Trabzonspor'un taraftarı dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yenikapı'ya akın eden Bordo- Mavililer gece saatlerine kadar şampiyonluğu kutladı. Yaklaşık 341 bin taraftar sanatçıların sahne almasıyla birlikte adeta aşka geldi. Kutlamalarda Koliva, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı gibi isimler sahne aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.



    STADA 10 MİLYON HARCAYACAK
    Trabzonspor'da şampiyonluğun geldiği Antalyaspor maçının ardından saha zemininde oluşan tahribatın ve Şampiyonlar Ligi için daha güzel bir zemin oluşturma fikrinin oluşması nedeniyle önemli bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda Trabzonspor kulübü yetkililerinin hem çim yenileme, hem de alt ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değiştirilmesi konusunda birçok farklı firmadan teklif aldığı ortaya çıktı. Sezon sonunda komple bir bakıma girecek olan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin değişim maliyetinin 10 milyon lira civarında olabileceği belirtildi.



    KUPA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
    Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası Spor Toto Teşkilat başkanlığında sporseverlerin ziyaretine açıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Destan 22.Bölüm Fragmanı
    Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor yaklaşık 341 bin kişiyle İstanbul'u salladı
        SON DAKİKA