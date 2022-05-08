F1 Miami Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı, Michael Douglas, Matt Damon, Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, David Beckham, Dwyane Wade, will.i.am. Pharrell Williams, DJ Khaled'in de aralarında bulunduğu sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim izledi.
Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korurken, Red Bull'dan Max Verstappen 2'nciliğe yükseldi. Son şampiyon Verstappen, 9. turda yaptığı atakla da liderliği Leclerc'ten aldı.
McLaren'den Lando Norris ile AlphaTauri'den Pierre Gasly arasındaki temas sonrası 42. turda güvenlik aracı piste girdi. Kaza yapan Norris yarış dışı kaldı.
4. sıradaki Sergio Perez (Red Bull), ilk 3'teki Verstappen, Leclerc ve Carlos Sainz'dan (Ferrari) farklı olarak lastik değiştirmeyi tercih etti.