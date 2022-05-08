F1 Miami Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen oldu

Güvenlik aracı periyodunun 46. turda sona ermesinin ardından Leclerc, Verstappen'i geçme girişimlerinde başarılı olamadı.

Son 3 turda iyice rahatlayan Verstappen, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 3'üncü, kariyerinin 23. birinciliğine ulaştı.