Domenec Torrent’in ‘1 sene daha buradayım’ sözü şaşkınlık yarattı

Başakşehir maçının arından ''Bir sene daha buradayım'' diyen Torrent'in açıklamaları şaşkınlık yarattı. Çünkü İspanyol hocanın hafta içinde idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada gözleri dolmuş ve "Yeni sezonda ben yokum'' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Burak Elmas'ın geçen hafta aldığı ayrılık kararında geri adım atmayacağı öğrenildi. Elmas, 11 Haziran'daki seçime kadar sözleşme feshini resmiyete dökecek. Torrent ve 4 yardımcısının önümüzdeki sezon için geçerli garanti ücreti 2 milyon 160 bin Euro. Bu rakamın yarısı verilerek yollar ayrılmaya çalışıyor. Torrent de tazminatını düşünerek maç sonu açıklamalarını profesyonelce yapıyor ancak takım içindeki hakimiyetini tamamen kaybetmiş durumda. Mohamed, Başakşehir maçında oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladı. Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Morutan ve Barış Alper gibi isimler İspanyol hocayla çalışmaktan memnun değiller.

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