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    Galatasaray'da futbolcuların ödeme krizi büyüyor!

    Galatasaray'da futbolcuların son 2 aylık ücretleri ödenmedi. Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile Haziran ayında 20 milyonluk fatura can sıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    20 milyon Euro’luk ekstra fatura

    Galatasaray'da futbolcuların son 2 aylık ücretleri de ödenmedi. Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile birlikte Haziran ayı için geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu. Yeni yönetim ilk olarak bu fatura ile karşılaşacak. Sarı- Kırmızılılar Torrent'in tazminatını da en az zararla atlatmayı planlıyor. Bu yüzden fatura daha da kabarabilir. Ağustos ayında ise Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.



    ÜNAL AYSAL'DAN KRİTİK TOPLANTI
    30 Nisan'da iptal olan seçime aday olmayan eski başkan Ünal Aysal'in 2011-2014 yılları arasında yönetiminde yer almış isimlere Salı günü otelinde yemek vereceği ve seçimin masaya yatırılacağı öğrenildi.



    BUCKS VE WARRİORS 2-1 ÖNE GEÇTİLER
    NBA'de konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti. Doğu Konferansı'nda Bucks, sahasında Boston Celtics'i 103-101 yendi. Batı Konferansı'nda ise Golden, evinde Memphis'i 142-112 mağlup etti.



        F.BAHÇE OPET BUGÜN KAZANIRSA ŞAMPİYON
        Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında F.Bahçe Opet, 19.00'da VakıfBank'ı konuk edecek. Seride 2-1 önde olan F.Bahçe Opet, kazanırsa şampiyon olacak.



        TİMSAH 90+5'TE GÜLDÜ
        Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor'u 3-2 yendi. Bursaspor 90+5'te gelen golle büyük sevinç yaşadı. Bursaspor'un gollerini 24'te Capan, 61'de Enver Cenk Şahin ve 90+5'te Uğur Kaan Yıldız atarken, konuk ekip Ümraniye'nin golleri 42'de Hasic, 59'da Camara'dan geldi.

        KUPA KASTAMONU'YA GİTTİ
        Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Konyaaltı Belediye'yi 34-30 yenen Kastamonu Belediye kazandı. Kastamonu ilk yarıyı da 18-15 önde tamamlamıştı.

        RİZE MALATYA'DA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
        Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Rize'nin gollerini 7'de Aminu, 10'da Yusuf ve 64'te Pohjanpalo'dan gelirken, Yeni Malatya'nın golünü 45+1'de Rahman attı.

        GİRESUN İZMİR'DEN 1 PUANLA DÖNDÜ
        Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile GZT Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Kümede kalmayı daha önce garantileyen Giresunspor 28. dakikada Umut Nayır'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Altay, 60'da Kapel'in kafa vuruşya skoru eşitledi.

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        Haberler Spor Galatasaray'da futbolcuların ödeme krizi büyüyor!
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