Galatasaray'da futbolcuların ödeme krizi büyüyor!

Galatasaray'da futbolcuların son 2 aylık ücretleri de ödenmedi. Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile birlikte Haziran ayı için geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu. Yeni yönetim ilk olarak bu fatura ile karşılaşacak. Sarı- Kırmızılılar Torrent'in tazminatını da en az zararla atlatmayı planlıyor. Bu yüzden fatura daha da kabarabilir. Ağustos ayında ise Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.
ÜNAL AYSAL'DAN KRİTİK TOPLANTI
30 Nisan'da iptal olan seçime aday olmayan eski başkan Ünal Aysal'in 2011-2014 yılları arasında yönetiminde yer almış isimlere Salı günü otelinde yemek vereceği ve seçimin masaya yatırılacağı öğrenildi.
BUCKS VE WARRİORS 2-1 ÖNE GEÇTİLER
NBA'de konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti. Doğu Konferansı'nda Bucks, sahasında Boston Celtics'i 103-101 yendi. Batı Konferansı'nda ise Golden, evinde Memphis'i 142-112 mağlup etti.