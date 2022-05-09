Galatasaray'da futbolcuların ödeme krizi büyüyor!

Galatasaray'da futbolcuların son 2 aylık ücretleri de ödenmedi. Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile birlikte Haziran ayı için geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu. Yeni yönetim ilk olarak bu fatura ile karşılaşacak. Sarı- Kırmızılılar Torrent'in tazminatını da en az zararla atlatmayı planlıyor. Bu yüzden fatura daha da kabarabilir. Ağustos ayında ise Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.