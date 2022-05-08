TRABZONSPOR şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 8 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trazonspor şampiyonluk kutlamaları 8 Mayıs 2022 Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak.

Yalnızca İstanbul'dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00'te başlayacak.

Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama şansı bulacak.