İstanbul Valiliği TRABZONSPOR şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs'ta megakentte hangi yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Peki TRABZONSPOR şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? 8 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?
TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trazonspor şampiyonluk kutlamaları 8 Mayıs 2022 Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak.
Yalnızca İstanbul'dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00'te başlayacak.
Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.
Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama şansı bulacak.
8 MAYIS İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?
İstanbul Valiiğinden yapılan açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Konu ile ilgili, ''Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Alternatif güzergâhlar ise şöyle;
Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.