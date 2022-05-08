Formula 1 Miami GP nereden izlenir? Formula 1 S sport 2 kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 Miami şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor?

- Miami Grand Prix'si sıralaması



1. Charles Leclerc

2. Carlos Sainz

3. Max Verstappen

4. Sergio Perez

5. Valtteri Bottas

6- Lewis Hamilton

7- Pierre Gasly

8- Lando Norris

9- Yuki Tsunoda

10- Lance Stroll



- Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.



Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.



Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.