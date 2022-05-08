Formula 1 Miami GP nereden izlenir? Formula 1 S sport 2 kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 Miami şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor?

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Formula 1 Miami yarışı için geri sayım sona erdi. Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Miami GP'sinde 2022'in şampiyonu bugün belli olacak. Peki, F1 Miami canlı izleme yolları nelerdir? İşte Formula 1 Miami Grand Prix yarışı canlı izle seçeneği!
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sıralama turları sona erdi.
Sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1 dakika 28.796 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.
İspanyol Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.190 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 0.195 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.
- Miami Grand Prix'si sıralaması
1. Charles Leclerc
2. Carlos Sainz
3. Max Verstappen
4. Sergio Perez
5. Valtteri Bottas
6- Lewis Hamilton
7- Pierre Gasly
8- Lando Norris
9- Yuki Tsunoda
10- Lance Stroll
- Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.
Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.