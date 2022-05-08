Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.05.2022 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2022 16:36
    ABONE OL

    Formula 1 Miami GP nereden izlenir? Formula 1 S sport 2 kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 Miami şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor?

    Formula 1 Miami hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 Miami Grand Prix'ine saatler kaldı. Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, 5. yarışı bugün Miami'de yapılacak. Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'in oldu. Sporseverler F1 yayının şifreli olup olmadığını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Merak edilen ve araştırılan sorulara cevap yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Formula 1 frekans bilgileri...

    takvim.com.tr
    Formula 1 Miami GP nereden izlenir? Formula 1 S sport 2 kablo tv kaçıncı kanal?

    Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Formula 1 Miami yarışı için geri sayım sona erdi. Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Miami GP'sinde 2022'in şampiyonu bugün belli olacak. Peki, F1 Miami canlı izleme yolları nelerdir? İşte Formula 1 Miami Grand Prix yarışı canlı izle seçeneği!

    Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sıralama turları sona erdi.

    Sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1 dakika 28.796 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

    İspanyol Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.190 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 0.195 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

    - Miami Grand Prix'si sıralaması

    1. Charles Leclerc
    2. Carlos Sainz
    3. Max Verstappen
    4. Sergio Perez
    5. Valtteri Bottas
    6- Lewis Hamilton
    7- Pierre Gasly
    8- Lando Norris
    9- Yuki Tsunoda
    10- Lance Stroll

    - Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si ile sürecek.

    Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

    Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

        HANGİ KANALDA?

        Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        - Pilotlar

        1. Charles Leclerc: 86 puan
        2. Max Verstappen: 59
        3. Sergio Perez: 54
        4. George Russell: 49
        5. Carlos Sainz: 38

        - Takımlar

        1. Ferrari: 124
        2. Red Bull: 113
        3. Mercedes: 77
        4. McLaren: 46
        5. Alfa Romeo: 25

        UYDUDAN İZLEMEK İÇİN:

        S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

        Turksat 4A

        TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

        DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

        S Sport kanal listesi:

        D-Smart 78. Kanal

        TV+ 77. Kanal

        TiviBu 73. Kanal

        Kablo TV 240. Kanal

        S Sport2 kanal listesi

        D-Smart 79. Kanal

        TV+ 78. Kanal

        TiviBu 74. Kanal

        Kablo TV 241. Kanal
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı
        Haberler Spor Formula 1 Miami GP nereden izlenir? Formula 1 S sport 2 kablo tv kaçıncı kanal - Formula 1 Miami şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor?
            SON DAKİKA