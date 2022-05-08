Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Gemileri tamamen yaktı

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın 68.dakikasında oyundan alınan Mostafa Mohamed, yedek kulübesinde koltukları tekmelemiş ve direkt soyunma odasına gitmişti. Sürekli ilk 11'de forma giyemediği için Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mısırlı golcünün, Başakşehir maçı sonrası Sarı-Kırmızılı kulüple psikolojik olarak köprüleri tamamen attığı öne sürülüyor.
Galatasaray'da bu sezon bir türlü ilk 11'de istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Mostafa Mohamed, kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 36.haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak 68.dakikada oyundan alınan Mısırlı forvet, bu kararı ise hiç hoş karşılamamıştı.