Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Gemileri tamamen yaktı

Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde koltukları tekmeleyen ve karara tepki gösteren Mohamed, ardından ise direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Bir süre sonra kulübeye geri dönen Mısırlı futbolcunun, dün akşam yaşananlar sonrası ise Galatasaray ile köprüleri tamamen attığı ve ayrılık sürecinin hızlandığı öne sürülüyor.