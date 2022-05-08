Ne görüntü ne ses var

Aslan yine kayıplarda... Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'a 3-2 kaybeden Sarı-Kırmızılılar dün de deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 11. dakikada Berkay Özcan'ın sert şutunda kaleci Muslera direk dibinde yatarak topu kornere çeldi. 41. dakikada Guldbrandsen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak golü önledi.

TOLGA CİĞERCİ MÜKEMMEL VURDU

64. dakikada Tolga Ciğerci uzaklardan mükemmel vurdu. Muslera aynı güzellikte topu kurtararak kornere çeldi. Bu pozisyonun hemen ardından Trezuguet'nin yakın mesafeden sol ayağıyla çektiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

CİMBOM, GOMİS'LE GOLE YAKLAŞTI

74. dakikada Sacha Boey'in yay üzerinden şutunu kaleci Volkan kontrol etti. 77. dakikada Gulbrandsen çaprazdan vurdu, yine Muslera kurtardı. 84. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından etkili şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.

O NASIL BİR KURTARIŞ ÖYLE MUSLERA!

89. dakikada Gulbrandsen'in kale dibinden kafa vuruşunda Muslera gole izin ermedi. 90+4. dakikada Pulgar vurdu, Volkan kurtardı. Ardından Barış Alper yakın mesafeden topu direğe nişanladı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

HAKEM FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA SAHADA

MHK'nin 8 Mart'ta lisansını askıya aldığı hakemler hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara dönüş yaptı. Tahikm'e yaptıkları itiraz sonrası hakemliğe geri dönen Aydınus'a dün iki kulübün başkanı da maç öncesi çiçek takdim etti.

TORRENT 2 MAÇ DAHA TAKIMDA KALACAK

Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Domenec Torrent, Başakşehir maçındaki etkisiz futbol sebebiyle yine tepki topladı. Kulübün yöneticilerinden Nihat Kırmızı ise maç sonunda Katalan hoca ile ilgili, "Torrent, 2 maç daha takımda kalacak. Sonrasına bakacağız" açıklamasını yaptı. Torrent ise dünkü maç sonunda, "Dengeli bir oyun oldu" dedi. Bu açıklamaları da taraftarın tepkisini çekti.

1 SENEMİZ DAHA VAR

Torrent, dünkü maç sonrası, "Galatasaray'da bir senemiz daha var. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

MOHAMED'iN 7 AYLIK HASRETi!

Başakşehir deplasmanında formayı Gomis'ten alan Mostafa Mohamed ilk 11'de görev yaptı. Ancak Mısırlı yıldız beklentileri karşılayamadı. 70'de oyundan alınan Mohamed böylece ilk 11'de forma giydiği maçlardaki gol hasretini 7 aya çıkardı. Yıldız futbolcu son olarak geçtiğimiz yıl ekim ayında oynanan ve 1-0 kazanılan Konyaspor maçında 11'de sahaya çıktış ve ağları havalandırmıştı.

BOEY ÇALIM REKORU KIRDI!

Omar'ın yokluğunda forma giyen Sacha Boey, Başakşehir'in yıldızı Trezeguet'nin karşısında çok zor anlar yaşadı. Mısırlı yıldızdan her pozisyonda çalım yiyen Boey'e taraftarlar çok büyük tepki gösterdi.

MUSLERA REKOR KIRDI

Dün kalesinde devleşen ve tam 10 kurtarış yapan Muslera 2014- 15'ten bu yana en çok kurtarışa imza attığı lig maçını oynadı.