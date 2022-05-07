Domenec Torrent'ten Fenando Muslera açıklaması: Aşığım...

"SENSIBILE ÇOK ÇALIŞKAN BİR SPORTİF DİREKTÖR"

Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Torrent, şöyle konuştu: "Orada odaklandığımız şey daha çok yasal olarak neler yapabiliyor seçim süreci içerisinde, bunlardı. Çünkü çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncu ile görüşme yapacağınız zaman neyi yapıp, neyi yapmayacağını bilmesi lazım. Ona göre konuşsun. O zaten birçok oyuncu ile kontakt kurdu. O çalışmayı durdurmadı. Her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim süreci içerisinde var olan kontratlar tabii ki de korunacak, onunla ilgili değişiklik olmadığını biliyorum ama yeni bir kontrat yapabilir mi, yeni bir transfer için imza atılabilir mi onun üzerine çekinceler vardı. Çok çalışıyor. Bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Yeni bir başkan gelirse onunla çalışacaklar mı, çalışmayacaklar mı bunu bilemem."