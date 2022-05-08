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    • Spor
    • 08.05.2022 14:04
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    • 08.05.2022 14:04
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağılayacak. Tüm Türkiye bu akşam oynanacak derbiye kilitlenmiş durumda. Siyah-beyazlı ekip kazanarak taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isterken, son haftalarda yükselen formuyla 2'nciliğe kadar tırmanan sarı-lacivertliler ise 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi eleme turunu sağlama almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi Valerien Ismael ve İsmail Kartal kadroları belirledi. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler...

    Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan F.Bahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti. Evsahibi Beşiktaş, Avrupa şansını, F.Bahçe de lig ikinciliğini sürdürmek için kazanmayı hedefliyor.

    KAZANMAYA MECBURLAR

    Kartal'ın bugünkü zorlu derbide tek düşüncesi, ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanya ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında bu akşam kazanmaktan başka bir seçenek yok.

        355. mücadele

        Beşiktaş'ın sahasında oynanacak derbi maçında ezeli rakipler, daha önce 354 kez karşılaştı.

        İki ekip arasında mücadele 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlamıştı.

        Oynanan maçlarda; Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise berabere bitti.

        Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

        Lig'de 131 kez karşılaştılar

        Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmalardan; Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet ile ayrıldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

        Lig'de 150'şer gol ile eşitlik

        Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-3'lük skorla kazandığı mücadele ile eşitlenmişti.

        Bir diğer yandan siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi de başarmıştı.

        Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

        İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona ermişti.

        İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.

        17 kırmızı ve 154 sarı kart çıktı

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu da dikkati çekiyor.

        İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
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